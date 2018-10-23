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ОНФ пытается добиться возбуждения уголовного дела на ПСК "Волга" за картельный сговор

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Следственный комитет РФ с просьбой рассмотреть поступившую от них больше года назад информацию о действовавшем в Самарской области строительном картеле, одним из участников которого было ООО ПСК "Волга", которое считают близким депутату Госдумы РФ Евгению Серперу.

ОНФ пытается добиться возбуждения уголовного дела на ПСК "Волга" за картельный сговор ОНФ пытается добиться возбуждения уголовного дела на ПСК "Волга" за картельный сговор
Фото: Игорь Казановский

"Речь идет о четырех аффилированных на строительных подрядах фирмах, которые, в том числе имитируя конкуренцию между собой на торгах, заключили 481 контракт на общую сумму 38,7 млрд руб. в период с 2008 по 2018 годы", — отмечается в сообщении ОНФ и поясняется, что речь, в частности, идет об ООО "ПСК "Волга", выполнявшей работы по ремонту автодорог, мостов, объектов культуры, спорта, памятников архитектуры.

"Многие из проанализированных активистами ОНФ торгов имеют признаки картельного сговора: это минимальное снижение начальной (максимальной) цены контракта и участие единственного поставщика либо двух связанных участников. Вся эта информация была передана в Федеральную антимонопольную службу России в феврале 2017 г., а в июле того же года контролирующий орган признал данные организации виновными в картельном сговоре и направил данные в полицию", — сообщают в ОНФ.

Действительно, летом 2017 г. сообщалось о том, что ФАС России раскрыла картельный сговор четырех компаний, участвовавших в торгах на поиск подрядчика строительства различных объектов в Самарской и Ульяновской областях. Правда, антимонопольная служба заявляла о нарушениях не с 2008 по 2018 гг., а с 2014 по 2016 гг. при проведении восьми аукционов на общую сумму 101 млн рублей.

В ведомстве уточняли, что размер ценовых предложений участников на каждом из аукционов свидетельствовал об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены. В результате ФАС признала наличие картельного сговора в действиях ООО ПСК "Волга", ООО "Автодорстрой", ООО "Автодоринжиниринг" и ООО "Строймонтажкомплект".

По данным ИАС Seldon Basis, ООО ПСК "Волга" зарегистрировано в Сызрани и действует с 2007 года. Основной вид деятельности общества — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцем 100% доли в уставном капитале компании является ООО "Компаньон", 95% которого принадлежит Софии Серпер, еще 5% — ООО "Инвест-Партнер" (также принадлежит Софии Серпер).

Выручка ООО ПСК "Волга" по итогам 2017 г. составила 2,59 млрд руб., чистая прибыль — 57 млн рублей. В 2014 г. выручка общества была равна 2,7 млрд руб., в 2015 — 1,8 млрд, в 2016 — 1,4 млрд рублей. За 2014–2018 гг. ПСК "Волга" получило 118 контрактов в общей сложности на 8,38 млрд руб., сообщается в ИАС Seldon Basis.

Среди заключенных с ПСК "Волга" контракты на выполнение работ по подготовке территории под строительство выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа (18,2 млн руб.) и строительству этого объекта (350,9 млн руб.), строительство детского сада на ул. Ташкентской в Самаре (196,5 млн руб.), ремонт Струковского сада (214,1 млн руб.), строительство тренировочной площадки № 2 на ул. Дальней около стадиона "Самара Арена" (136,79 млн), а также работы по реконструкции памятников архитектуры и ремонту дорог, в том числе, федерального значения.

ООО "Автодорстрой" также зарегистрировано в Самарской области и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Собственником 75% доли в обществе является Александр Кудря, еще 25% принадлежит ООО ИПК "Константа Капитал", которым владеют София и Сергей Серперы.

ООО "Автодоринжиниринг" и ООО "Строймонтажкомплект" подконтрольны ООО "Центроторг", собственницей которого также является София Серпер. Отметим, Евгений Серпер является депутатом Госдумы РФ от Самарской области.

Напомним, решение ФАС России и материалы по делу о картельном сговоре были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ еще в 2017 году.

"После того, как материалы ОНФ и ФАС были переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства связанных картелем фирм, началась волокита и затягивание решения о привлечении к уголовной ответственности соответствующих лиц", — считает координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

По его словам, в течение почти года реакция на данные материалы была практически нулевой. Только после встречи активистов ОНФ в Самарской области с главным областным прокурором в мае 2018 г. материалы были изъяты прокурором из полиции и переданы в региональное управление СУ СК в надежде, что там их рассмотрят более оперативно.

"Материалы, направленные в Следственный комитет, находятся на рассмотрении уже больше четырех месяцев. Мы обратились по поводу этой ситуации к главе СК РФ Александру Бастрыкину с тем, чтобы в Следственном комитете РФ проработали материалы ФАС России, основанные на сигналах активистов ОНФ, и приняли соответствующие процессуальные решения в отношении участников картельного сговора в Самарской области. Кроме того, обращение направлено и в Генпрокуратуру РФ. Учитывая, что все эти годы всего лишь четыре фирмы выиграли почти 500 торгов на сумму свыше 38 миллиардов рублей и волокиту вокруг всей этой истории, мы не оставим эту ситуацию и не снимем ее с контроля до тех пор, пока она не разрешится справедливым с точки зрения закона образом", — подчеркнул Гетта.

Получить комментарий в региональном СУ СК на момент публикации материала не удалось. 

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