ОНФ пытается добиться возбуждения уголовного дела на ПСК "Волга" за картельный сговор

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Следственный комитет РФ с просьбой рассмотреть поступившую от них больше года назад информацию о действовавшем в Самарской области строительном картеле, одним из участников которого было ООО ПСК "Волга", которое считают близким депутату Госдумы РФ Евгению Серперу.

"Речь идет о четырех аффилированных на строительных подрядах фирмах, которые, в том числе имитируя конкуренцию между собой на торгах, заключили 481 контракт на общую сумму 38,7 млрд руб. в период с 2008 по 2018 годы", — отмечается в сообщении ОНФ и поясняется, что речь, в частности, идет об ООО "ПСК "Волга", выполнявшей работы по ремонту автодорог, мостов, объектов культуры, спорта, памятников архитектуры.

"Многие из проанализированных активистами ОНФ торгов имеют признаки картельного сговора: это минимальное снижение начальной (максимальной) цены контракта и участие единственного поставщика либо двух связанных участников. Вся эта информация была передана в Федеральную антимонопольную службу России в феврале 2017 г., а в июле того же года контролирующий орган признал данные организации виновными в картельном сговоре и направил данные в полицию", — сообщают в ОНФ.

Действительно, летом 2017 г. сообщалось о том, что ФАС России раскрыла картельный сговор четырех компаний, участвовавших в торгах на поиск подрядчика строительства различных объектов в Самарской и Ульяновской областях. Правда, антимонопольная служба заявляла о нарушениях не с 2008 по 2018 гг., а с 2014 по 2016 гг. при проведении восьми аукционов на общую сумму 101 млн рублей.

В ведомстве уточняли, что размер ценовых предложений участников на каждом из аукционов свидетельствовал об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены. В результате ФАС признала наличие картельного сговора в действиях ООО ПСК "Волга", ООО "Автодорстрой", ООО "Автодоринжиниринг" и ООО "Строймонтажкомплект".

По данным ИАС Seldon Basis, ООО ПСК "Волга" зарегистрировано в Сызрани и действует с 2007 года. Основной вид деятельности общества — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцем 100% доли в уставном капитале компании является ООО "Компаньон", 95% которого принадлежит Софии Серпер, еще 5% — ООО "Инвест-Партнер" (также принадлежит Софии Серпер).

Выручка ООО ПСК "Волга" по итогам 2017 г. составила 2,59 млрд руб., чистая прибыль — 57 млн рублей. В 2014 г. выручка общества была равна 2,7 млрд руб., в 2015 — 1,8 млрд, в 2016 — 1,4 млрд рублей. За 2014–2018 гг. ПСК "Волга" получило 118 контрактов в общей сложности на 8,38 млрд руб., сообщается в ИАС Seldon Basis.

Среди заключенных с ПСК "Волга" контракты на выполнение работ по подготовке территории под строительство выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа (18,2 млн руб.) и строительству этого объекта (350,9 млн руб.), строительство детского сада на ул. Ташкентской в Самаре (196,5 млн руб.), ремонт Струковского сада (214,1 млн руб.), строительство тренировочной площадки № 2 на ул. Дальней около стадиона "Самара Арена" (136,79 млн), а также работы по реконструкции памятников архитектуры и ремонту дорог, в том числе, федерального значения.

ООО "Автодорстрой" также зарегистрировано в Самарской области и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Собственником 75% доли в обществе является Александр Кудря, еще 25% принадлежит ООО ИПК "Константа Капитал", которым владеют София и Сергей Серперы.

ООО "Автодоринжиниринг" и ООО "Строймонтажкомплект" подконтрольны ООО "Центроторг", собственницей которого также является София Серпер. Отметим, Евгений Серпер является депутатом Госдумы РФ от Самарской области.

Напомним, решение ФАС России и материалы по делу о картельном сговоре были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ еще в 2017 году.

"После того, как материалы ОНФ и ФАС были переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства связанных картелем фирм, началась волокита и затягивание решения о привлечении к уголовной ответственности соответствующих лиц", — считает координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

По его словам, в течение почти года реакция на данные материалы была практически нулевой. Только после встречи активистов ОНФ в Самарской области с главным областным прокурором в мае 2018 г. материалы были изъяты прокурором из полиции и переданы в региональное управление СУ СК в надежде, что там их рассмотрят более оперативно.

"Материалы, направленные в Следственный комитет, находятся на рассмотрении уже больше четырех месяцев. Мы обратились по поводу этой ситуации к главе СК РФ Александру Бастрыкину с тем, чтобы в Следственном комитете РФ проработали материалы ФАС России, основанные на сигналах активистов ОНФ, и приняли соответствующие процессуальные решения в отношении участников картельного сговора в Самарской области. Кроме того, обращение направлено и в Генпрокуратуру РФ. Учитывая, что все эти годы всего лишь четыре фирмы выиграли почти 500 торгов на сумму свыше 38 миллиардов рублей и волокиту вокруг всей этой истории, мы не оставим эту ситуацию и не снимем ее с контроля до тех пор, пока она не разрешится справедливым с точки зрения закона образом", — подчеркнул Гетта.

Получить комментарий в региональном СУ СК на момент публикации материала не удалось.