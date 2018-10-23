Городские власти проверяют, как ПТС восстанавливает благоустройство после перекладки теплотрасс

Все работы по восстановлению проезжей части улиц, тротуаров и высадка деревьев на месте перекладки теплотрасс должны завершиться до 1 ноября.

В субботу 20 октября городские власти проверили ход работ по восстановлению благоустройства в местах, где АО "ПТС" выполняло перекладку магистральных теплосетей. Проверкой были охвачены три участка работ: вдоль ул. Стара Загора от дома 175 до 205-Б, вдоль ул. Ново-Вокзальной от дома 161-А до ул. Стара Загора, и на пересечении ул. Спортивной и ул. Урицкого.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подчеркнул, что перед ресурсоснабжающими организациями поставлена задача до 1 ноября на всех 15 участках, где в Самаре выполнялись перекладки магистральных тепловых сетей, восстановить все элементы благоустройства, которые были затронуты в процессе перекладок. Ход выполнения работ контролируется в ежедневном режиме утром и вечером.

Участок вдоль ул. Стара Загора — наиболее протяженный. Как пояснил исполнительный директор АО "Предприятие тепловых сетей" Айдар Ильясов, здесь выполнена перекладка тепломагистрали диаметром 800 мм на отрезке протяженностью 550 м (в двухтрубном исполнении). В ходе работ использовались инновационные технологии и материалы. Трубы с заводской пенополуретановой изоляцией и встроенной системой оперативно-диспетчерского контроля уложены в гидроизолированный бетонный канал.

Сейчас на участке вдоль ул. Стара Загора завершается гидроизоляция бетонных лотков, идет послойная отсыпка траншеи песком. После его уплотнения будет уложен слой щебня и восстановлены тротуары. Также восстановят поврежденные въезды во внутриквартальную застройку и газоны.

Владимир Василенко отметил, что на участке вдоль ул. Стара Загора в переложенную магистраль теплоноситель был подан в установленный срок. С 5 октября отопление и горячее водоснабжение (ГВС) восстановлены и работают по постоянной схеме.

Затем был проверен участок вдоль ул. Ново-Вокзальной. По информации Айдара Ильясова, здесь переложена тепломагистраль диаметром 500 мм, протяженность отрезка 205 м также в двухтрубном исполнении. Здесь ГВС обещали подключить 30 августа, по факту подключили на сутки раньше, 29-го. Сейчас завершаются работы по благоустройству. Со стороны проспекта Карла Маркса все уже готово к укладке асфальта.

Представители администрации города и АО "ПТС" приняли участие в высадке елей взамен деревьев, убранных при выполнении работ по перекладке теплотрассы. "Работы спланировали так, чтобы сохранить маленькие каштаны и дубки, ранее высаженные жильцами, чтобы насаждения были затронуты по минимуму. Мы обещали, что там, где саженцы придется убрать, при восстановлении благоустройства высадим взамен ели, и сегодня это обещание выполнено. Теплотрасса переложена, и я думаю, лет на 25 мы об этом участке забудем. Но в любом случае запланирована реконструкция теплокамеры на пересечении улиц Стара Загоры и Ново-Вокзальной. Это сложное сооружение в двух уровнях, работы будут выполняться в 2019 году", — прокомментировал ситуацию Владимир Василенко.

Самый короткий, всего 90 м, но самый сложный в инженерном отношении участок работ — у пересечения ул. Спортивной и ул. Урицкого. Как рассказал Айдар Ильясов, здесь перекладывали тепломагистраль диаметром 500 мм, причем было принято решение не вскрывать проезжую часть ул. Спортивной, так как это усложняло транспортную ситуацию. Помимо всего, именно в этом месте теплотрассу пересекают линии связи "Ростелекома".

Работать пришлось в очень сложных, стесненных условиях, в ограниченном пространстве, протягивая трубы с ППУ-изоляцией под проезжей частью. При этом трубы стандартной длины 11,4 м пришлось предварительно резать пополам, а также разрабатывать специальные приспособления, чтобы при протяжке не повредить заводскую теплоизоляцию.

По информации Владимира Василенко, от реконструкции участка на пересечении ул. Спортивной и ул. Урицкого зависело теплоснабжение 37 объектов — это жилые дома, школы, торговые центры. Тепло в них было подано 1 октября, а дорожное покрытие восстановлено вечером 20 октября.

В целом по состоянию на 20 октября в Самаре тепло подведено ко всем социальным объектам и жилым домам. И как заметил Владимир Василенко, сейчас текущая ситуация на магистральных теплосетях в областном центре лучше, чем на эту дату в 2017 году.

"За период с 1 по 20 октября среднесуточная температура воздуха в Самаре держалась на отметке ниже положенных +8С только двое суток вместо нормативных пяти. Тем не менее мы в текущем году не стали дожидаться похолодания и объявили 1 октября началом отопительного сезона. Сейчас весь город подключен к теплу по постоянной схеме. Да, есть повторные повреждения на вводах и внутриквартальных теплосетях, они затронули около 60 домов. На них работают ремонтные бригады, эти порывы мы оперативно устраняем", — отметил Владимир Василенко.