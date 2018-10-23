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Общество

В Самарской области местами ожидаются порывы ветра

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 23 октября до 19 часов 24 октября в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью ветер южный 5-10 м/с, днем - 7-12 м/с.

Днем в среду, 24 октября, местами по Самарской области порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью 2-7°С, днем 7-12°С, в Самаре ночью 5-7°С, днем 10-12°С.

В ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередачи, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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