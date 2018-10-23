В Самарской области местами ожидаются порывы ветра

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 23 октября до 19 часов 24 октября в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью ветер южный 5-10 м/с, днем - 7-12 м/с.
Днем в среду, 24 октября, местами по Самарской области порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью 2-7°С, днем 7-12°С, в Самаре ночью 5-7°С, днем 10-12°С.
В ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередачи, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...