В Самарской области местами ожидаются порывы ветра

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 23 октября до 19 часов 24 октября в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью ветер южный 5-10 м/с, днем - 7-12 м/с.

Днем в среду, 24 октября, местами по Самарской области порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью 2-7°С, днем 7-12°С, в Самаре ночью 5-7°С, днем 10-12°С. В ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередачи, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.