Дмитрий Азаров поздравил Геннадия Котельникова с избранием на пост председателя губернской думы

Во вторник, 23 октября, депутаты Самарской губернской думы избрали нового председателя областного парламента. В работе пленарного заседания принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Новым спикером губдумы стал председатель комитета по образованию и науке, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. Его кандидатуру поддержали все 44 присутствующих на заседании депутата.

Дмитрий Азаров после подведения итогов голосования поздравил Геннадия Котельникова с избранием. "Геннадий Петрович — человек, заслуживший авторитет не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Академик РАН, профессор, он давно зарекомендовал себя и как видный общественный и политический деятель, пользуется огромным уважением в губернской думе. Совокупность всех этих факторов и привела к единогласному голосованию по его кандидатуре", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что новый председатель областного парламента сохранит и приумножит все лучшие традиции, накопленные губернской думой за четвертьвековую историю. Глава региона напомнил, что законопроекты, предложенные думой на федеральном уровне, практически со 100%-ной гарантией принимаются парламентом страны.

"Самарская губернская дума неоднократно становилась лидером по эффективности среди всех законодательных собраний страны. Это говорит о высоком профессионализме депутатов, о том, что они тонко чувствуют настроения избирателей", — заметил Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил уверенность, что областной парламент, сохраняя традиции, приобретет и новые подходы к решению ключевых вопросов развития Самарской области, решению проблем региона в быстро меняющемся мире.

"Рассчитываю, что все решения, которые будут приниматься, будут способствовать реализации главной стратегии развития Самарской области — стратегии лидерства, и все законопроекты будут приниматься в интересах людей, способствуя повышению благосостояния населения губернии, раскрытию экономического потенциала региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.