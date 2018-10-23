Дмитрий Азаров поздравил Геннадия Котельникова с избранием на пост председателя губернской думы

Во вторник, 23 октября, депутаты Самарской губернской думы избрали нового председателя областного парламента. В работе пленарного заседания принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
Новым спикером губдумы стал председатель комитета по образованию и науке, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. Его кандидатуру поддержали все 44 присутствующих на заседании депутата.
Дмитрий Азаров после подведения итогов голосования поздравил Геннадия Котельникова с избранием. "Геннадий Петрович — человек, заслуживший авторитет не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Академик РАН, профессор, он давно зарекомендовал себя и как видный общественный и политический деятель, пользуется огромным уважением в губернской думе. Совокупность всех этих факторов и привела к единогласному голосованию по его кандидатуре", — сказал Дмитрий Азаров.
Губернатор добавил, что новый председатель областного парламента сохранит и приумножит все лучшие традиции, накопленные губернской думой за четвертьвековую историю. Глава региона напомнил, что законопроекты, предложенные думой на федеральном уровне, практически со 100%-ной гарантией принимаются парламентом страны.
"Самарская губернская дума неоднократно становилась лидером по эффективности среди всех законодательных собраний страны. Это говорит о высоком профессионализме депутатов, о том, что они тонко чувствуют настроения избирателей", — заметил Дмитрий Азаров.
Глава региона выразил уверенность, что областной парламент, сохраняя традиции, приобретет и новые подходы к решению ключевых вопросов развития Самарской области, решению проблем региона в быстро меняющемся мире.
"Рассчитываю, что все решения, которые будут приниматься, будут способствовать реализации главной стратегии развития Самарской области — стратегии лидерства, и все законопроекты будут приниматься в интересах людей, способствуя повышению благосостояния населения губернии, раскрытию экономического потенциала региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!