16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил Геннадия Котельникова с избранием на пост председателя губернской думы Дмитрий Азаров провел совещание с региональным министерством образования Дмитрий Азаров поздравил Дарью Касаткину с победой в турнире "ВТБ Кубок Кремля" Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Геннадием Котельниковым Дмитрий Азаров: "Участвуйте в конкурсе "Лидеры России"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил Геннадия Котельникова с избранием на пост председателя губернской думы

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати

Во вторник, 23 октября, депутаты Самарской губернской думы избрали нового председателя областного парламента. В работе пленарного заседания принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров поздравил Геннадия Котельникова с избранием на пост председателя губернской думы Дмитрий Азаров поздравил Геннадия Котельникова с избранием на пост председателя губернской думы
Фото: Андрей Савельев

Новым спикером губдумы стал председатель комитета по образованию и науке, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. Его кандидатуру поддержали все 44 присутствующих на заседании депутата.

Дмитрий Азаров после подведения итогов голосования поздравил Геннадия Котельникова с избранием. "Геннадий Петрович — человек, заслуживший авторитет не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Академик РАН, профессор, он давно зарекомендовал себя и как видный общественный и политический деятель, пользуется огромным уважением в губернской думе. Совокупность всех этих факторов и привела к единогласному голосованию по его кандидатуре", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что новый председатель областного парламента сохранит и приумножит все лучшие традиции, накопленные губернской думой за четвертьвековую историю. Глава региона напомнил, что законопроекты, предложенные думой на федеральном уровне, практически со 100%-ной гарантией принимаются парламентом страны.

"Самарская губернская дума неоднократно становилась лидером по эффективности среди всех законодательных собраний страны. Это говорит о высоком профессионализме депутатов, о том, что они тонко чувствуют настроения избирателей", — заметил Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил уверенность, что областной парламент, сохраняя традиции, приобретет и новые подходы к решению ключевых вопросов развития Самарской области, решению проблем региона в быстро меняющемся мире.

"Рассчитываю, что все решения, которые будут приниматься, будут способствовать реализации главной стратегии развития Самарской области — стратегии лидерства, и все законопроекты будут приниматься в интересах людей, способствуя повышению благосостояния населения губернии, раскрытию экономического потенциала региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Фото на сайте

Первый межрегиональный форум России и Узбекистана

Первый межрегиональный форум России и Узбекистана

В Ульяновске проходит VII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава"

В Ульяновске проходит VII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава"

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4