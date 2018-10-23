В Самаре под машину попал шедший на тренировку подросток

В понедельник, 22 октября, в Самаре участником ДТП стал 29-летний водитель Chevrolet Aveo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:00 он ехал по ул. Печерской в направлении ул. Г. Митерева и в районе дома № 7 по ул. Печерской сбил 14-летнего восьмиклассника, который шел на тренировку вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате аварии подростка госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка.