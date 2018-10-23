Геннадий Гридасов: "Никаких заявлений я не писал"

Врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов в беседе с Волга Ньюс опроверг информацию о том, что он "написал заявление об освобождении от должности". Такие сведения со ссылкой на собственный источник в областном правительстве ранее были опубликованы "Самарским обозрением".

В ответ на просьбу корреспондента Волга Ньюс подтвердить или опровергнуть эту информацию, Геннадий Гридасов посоветовал обратиться в администрацию губернатора, а в продолжение добавил: "Я вам ничего не могу сказать. Никаких заявлений, ничего не писал".

В пресс-службе министерства, как и в пресс-службе правительства области сообщили, что не располагают сведениями об уходе Геннадия Гридасова с должности.

Напомним, Геннадий Гридасов трудится в областном правительстве с декабря 2010 г., когда он был назначен на должность министра здравоохранения и социального развития Самарской области (с 2012 г. — министра здравоохранения). В 2002–2010 гг. он возглавлял больницу имени М. И. Калинина.