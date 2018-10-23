Геннадий Гридасов: "Никаких заявлений я не писал"

Врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов в беседе с Волга Ньюс опроверг информацию о том, что он "написал заявление об освобождении от должности". Такие сведения со ссылкой на собственный источник в областном правительстве ранее были опубликованы "Самарским обозрением".
В ответ на просьбу корреспондента Волга Ньюс подтвердить или опровергнуть эту информацию, Геннадий Гридасов посоветовал обратиться в администрацию губернатора, а в продолжение добавил: "Я вам ничего не могу сказать. Никаких заявлений, ничего не писал".
В пресс-службе министерства, как и в пресс-службе правительства области сообщили, что не располагают сведениями об уходе Геннадия Гридасова с должности.
Напомним, Геннадий Гридасов трудится в областном правительстве с декабря 2010 г., когда он был назначен на должность министра здравоохранения и социального развития Самарской области (с 2012 г. — министра здравоохранения). В 2002–2010 гг. он возглавлял больницу имени М. И. Калинина.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.