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Общество

На ул. Партизанской убрали незаконную стоянку после вмешательства прокуратуры

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
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В Самаре после прокурорской проверки в Железнодорожном районе убрали незаконную стоянку, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Благодаря мерам надзорного ведомства ликвидировали стоянку на ул. Партизанской, 55. Будку охраны и ограждение демонтировали.

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