"Ладья" обыграла "Омских Ястребов" в первой игре - 4:1

Во вторник, 23 октября, в очередном матче МХЛ "Ладья" принимала на своем льду "Омских Ястребов".
В предыдущем матче "Ладья" лишилась своего капитана Евгения Грошева, получившего травму.
Счет в матче в конце второго периода открыл Максим Цыбин, реализовавший большинство хорошим кистевым броском реализовавший большинство — 1:0.
В начале заключительной трети матча Андрей Гришаков и Леонид Николенко с интервалом в 18 секунд отправили две шайбы в ворота Георгия Дубровского — 3:0. После этого место в них занял Георгий Романов.
В середине периода команды обменялись голами: на шайбу Милана Зинатуллина гости ответили точным броском Арсения Грицюка — 4:1. Этот счет стал окончательным — хозяева одержали победу, сообщает официальный сайт клуба.
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