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Футбол Спорт

Матч ветеранов сборной России и "Крыльев" откроет новое поле на "Металлурге"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 октября, состоится официальное открытие обновленного основного поля на стадионе "Металлург". Сборная ветеранов сборной России сыграет на нем с командой ветеранов футбольного клуба "Крылья Советов".

На новое поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+. За сборную России сыграют такие известные игроки, как Александр Мирзоян, Сергей Горлукович, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Валерий Шмаров, Эрик Яхимович, Александр Шмарко, Эдуард Маркаров, Дмитрий Ананко, Олег Корнаухов, Валерий Кечинов, Альберт Осколков и Александр Филимонов.

Эта игра начнется сразу после матча молодежных составов "Крыльев" и "Зенита", который пройдет на втором поле "Металлурга". Начало встречи ветеранов в 16:15. Вход свободный и будет осуществляться через Западную трибуну. В перерыве этого поединка пройдет розыгрыш билетов на матч 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

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