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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "До конца 2018 года 250 дольщиков въедут в новые квартиры"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 октября, в 19:00 на телеканале "Россия 24" в прямом эфире в рамках проекта "Главная тема" на вопросы жителей региона отвечал губернатор Дмитрий Азаров. Руководитель Самарской области рассказал о текущей ситуации с обманутыми дольщиками в регионе.

Дмитрий Азаров: "До конца 2018 года 250 дольщиков въедут в новые квартиры" Дмитрий Азаров: "До конца 2018 года 250 дольщиков въедут в новые квартиры"
Фото: Андрей Савельев

Сегодня в правительстве Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание межведомственной комиссии по решению проблем обманутых дольщиков. Обсуждались четыре объекта в Самаре по адресам: ул. Куйбышева/ ул. Пионерская, ул. Вилоновская/ ул. Никитина, ул. Владимирская/ пр. Карла Маркса и 18 км Московского шоссе. Участники заседания предметно разобрали ситуацию по каждому дому, установили конкретные сроки решения проблем, были назначены ответственные люди.

Всего за период с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. были удовлетворены права более чем 1500 дольщиков Самарской области. Только в 2018 г. квартиры или компенсации получили 852 человека, до конца года будут решены жилищные проблемы еще 250 жителей губернии.

"Остались проблемы самые сложные, самые финансово емкие, - отметил Дмитрий Азаров в эфире "России-24". - Нужно объединение усилий министерств, муниципалитетов, наших коллег, работающих в федеральных органах власти, чтобы найти решение зачастую сложнейшей, затянувшейся проблемы".

Глава региона подчеркнул, что недобросовестные застройщики, от действий которых пострадали жители Самарской области, не уйдут от ответственности и понесут наказание.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что сегодня губернская дума одобрила инициативу областного правительства и приняла поправки в бюджет, согласно которым сэкономленные властями деньги на торгах были направлены на решение проблем обманутых дольщиков. Это позволит решить вопрос по двум домам в Самаре - на ул. Советской Армии и ул. Революционной.

"Темпы, конечно, впечатляющие, но люди уже ждать не могут. Нам нужно двигаться еще более быстрыми темпами", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров анонсировал очередное заседание межведомственной комиссии, которое состоится уже на следующей неделе.

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Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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