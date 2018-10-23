Дмитрий Азаров о ситуации в Тольятти: "Нет в думе начальников"

Глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" поделился своим мнением относительно ситуации в Тольятти, где довольно долго не могла начать работу дума седьмого созыва, поскольку депутатам не удавалось избрать председателя.

"Почти полтора месяца дума практически не работала, разбирались, кто из них больше начальник. Да нет в думе начальников: все народные избранники, все получили поддержку и доверие людей, и нужно работать. И я рад тому, что в результате сели и договорились. Пришлось коллегам, конечно, подсказать, что пора бы приступить к работе, от слов перейти к делам. Дума тольяттинская начала работать. Я приветствую то, что найден консенсус, компромиссное решение не в интересах каких-то политических партий и личных амбиций, а в интересах людей города Тольятти", — высказал свою позицию относительно сложившейся ситуации Дмитрий Азаров.

Напомним, 9 сентября 2018 г. были избраны депутаты нового седьмого созыва городской думы Тольятти. По итогам выборов 17 мандатов досталось кандидатам от КПРФ, 13 — от "Единой России", три — от "Справедливой России" и два — от ЛДПР. Итоги выборов были опубликованы 28 сентября 2018 года.

Однако начать работу дума смогла только в середине октября — депутаты долго не могли договориться о том, кто станет председателем думы. В итоге 18 октября этот пост занял единоросс Николай Остудин.