16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: "Я возлагаю большие надежды на участников конкурса "Лидеры России" Работу над стратегией развития Самарской области завершат в ближайшее время Дмитрий Азаров: "Мы рассчитываем на инвестиции после форумов в Беларуси и Узбекистане" Губернатор: "В 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах" Дмитрий Азаров о ситуации в Тольятти: "Нет в думе начальников"

Губернатор Власть и политика

Губернатор: "В 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

В Самарской области ведется работа по ликвидации очередей в ясельные группы детских садов. Только до конца этого года в ведение дошкольных учреждений в Самаре будут переданы два здания, которые сейчас занимают чиновники. Об этом во вторник, 23 октября, в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара" заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор: "В 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах" Губернатор: "В 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах"
Фото: Андрей Савельев

"Мы планомерно выполняем поручение президента нашей страны, который поставил задачу в течение трех лет обеспечить местами в ясельных группах всех желающих. До конца следующего года мы планируем открыть 625 дополнительных мест в ясельных группах. Всего же в 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах", — сообщил Дмитрий Азаров.

Также глава региона рассказал о планах строительства школы на тысячу мест в микрорайоне "Новая Самара".

По его словам, здесь пришлось решать проблему с земельным участком, который был передан из федеральной собственности в муниципальную. "Сейчас идет привязка проекта. Постараемся ускорить этот процесс", - пообещал Дмитрий Азаров, добавив, что минстрой региона и администрация города должны подготовить заявку на финансирование объекта из федерального бюджета.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Фото на сайте

Первый межрегиональный форум России и Узбекистана

Первый межрегиональный форум России и Узбекистана

В Ульяновске проходит VII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава"

В Ульяновске проходит VII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава"

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4