В Самарской области ведется работа по ликвидации очередей в ясельные группы детских садов. Только до конца этого года в ведение дошкольных учреждений в Самаре будут переданы два здания, которые сейчас занимают чиновники. Об этом во вторник, 23 октября, в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара" заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор: "В 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах"

"Мы планомерно выполняем поручение президента нашей страны, который поставил задачу в течение трех лет обеспечить местами в ясельных группах всех желающих. До конца следующего года мы планируем открыть 625 дополнительных мест в ясельных группах. Всего же в 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах", — сообщил Дмитрий Азаров.

Также глава региона рассказал о планах строительства школы на тысячу мест в микрорайоне "Новая Самара".

По его словам, здесь пришлось решать проблему с земельным участком, который был передан из федеральной собственности в муниципальную. "Сейчас идет привязка проекта. Постараемся ускорить этот процесс", - пообещал Дмитрий Азаров, добавив, что минстрой региона и администрация города должны подготовить заявку на финансирование объекта из федерального бюджета.