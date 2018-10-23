Губернатор: "В 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах"

В Самарской области ведется работа по ликвидации очередей в ясельные группы детских садов. Только до конца этого года в ведение дошкольных учреждений в Самаре будут переданы два здания, которые сейчас занимают чиновники. Об этом во вторник, 23 октября, в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара" заявил губернатор Дмитрий Азаров.
"Мы планомерно выполняем поручение президента нашей страны, который поставил задачу в течение трех лет обеспечить местами в ясельных группах всех желающих. До конца следующего года мы планируем открыть 625 дополнительных мест в ясельных группах. Всего же в 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских садах", — сообщил Дмитрий Азаров.
Также глава региона рассказал о планах строительства школы на тысячу мест в микрорайоне "Новая Самара".
По его словам, здесь пришлось решать проблему с земельным участком, который был передан из федеральной собственности в муниципальную. "Сейчас идет привязка проекта. Постараемся ускорить этот процесс", - пообещал Дмитрий Азаров, добавив, что минстрой региона и администрация города должны подготовить заявку на финансирование объекта из федерального бюджета.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!