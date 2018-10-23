Работу над стратегией развития Самарской области завершат в ближайшее время

Глава региона Дмитрий Азаров во время программы "Главная тема" в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара" рассказал, что следующие выходные посвятит работе над долгосрочной стратегией развития Самарской области.

О важности подготовки этого документа губернатор заявлял не раз. Работа над ним ведется на протяжении нескольких месяцев. Началась она с обсуждения планов развития региона в муниципалитетах, затем было проведено семь тематических стратегических сессий. На них обсуждались вопросы экономики, ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, здравоохранения, образования и работы с детьми, а также развития малых городов и сельских территорий.

К участию в каждой из сессий привлекался широкий круг экспертов - от чиновников и специалистов федерального уровня до просто неравнодушных жителей региона. В таком формате работа над стратегией велась по инициативе главы области Дмитрия Азарова, который твердо убежден, что разработать эффективный документ такого формата без привлечения жителей невозможно.

Кроме того, во время прямого эфира глава региона заметил, что в ближайшее время должны быть утверждены все муниципальные стратегии развития. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на содержательные документы, которые обсуждались и разрабатывались совместно с жителями.

"Я такой опыт имел когда-то в Самаре. Мы вместе с жителями (за что огромное им спасибо) разработали долгосрочную стратегию развития города, которая, кстати, была признана лучшей в стране. И хочу сказать, что такой же успех у нас теперь есть и на уровне муниципалитета - правда, не Самары, а Кинеля", - рассказал глава региона, пояснив, что в этом году также проходит всероссийский конкурс на лучший документ стратегического развития, победу в котором одержал город Кинель.

"Это говорит о качественной работе, о научном и профессиональном подходе, о том, что стратегия, конечно, обсуждалась с людьми. Не бывает по-другому: если с людьми стратегия не обсуждалась, значит почти наверняка это будет пустой, бессодержательный документ", - еще раз подчеркнул Дмитрий Азаров.

В продолжение он отметил важность в целом стратегического планирования - определения целей дальнейшего развития. Глава региона убежден: не определив целей, не увидишь и возможности их достижения.

"Кораблю, который не знает, в какой порт он плывет, никакой ветер не будет попутным, говорили древние", - добавил губернатор и отметил, что это высказывание вполне может назвать своим девизом в работе.

В завершение Дмитрий Азаров подчеркнул, что все итоговые стратегии - и муниципального, и регионального уровней - будут представлены гражданам.

"Но хочу вам сказать, что мы не завершаем работу. Мы большой объем работы сделали в том числе по корректировке стратегии развития региона. И я говорил о том, что, как только будет большее понимание по стратегии пространственного развития РФ, как только будут утверждены муниципальные стратегии, мы завершим работу по корректировке стратегии долгосрочного развития Самарской области", - подытожил глава региона.