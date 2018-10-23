ХК "Лада" победила "Барс" - 2:1

Во вторник, 23 октября, в очередном матче ВХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду казанский "Барс".
На матч с "Барсом" в составе "Лады" вышел вернувшийся в команду из "Адмирала" Семен Валуйский. В то же время, из-за полученной на раскатке травмы, не смог принять участие в игре Алексей Мастрюков.
Тольяттинцы открыли счет на 8-й минуте после броска Егора Фатеева — 1:0.
На 28-й минуте Александр Тимирев увеличил счет, забросив вторую шайбу в ворота Амира Мифтахова — 2:0.
В третьем периоде гости много атаковали и на 58-й минуте Максим Марушев сократил счет — 2:1. Но большего в этот вечер тольяттинцы добиться гостям не позволили — 2:1 победа "Лады". Не помогло гостям ни большинство, заработанное за 55 секунд до окончания третьего периода, ни традиционная для таких концовок замена голкипера шестым полевым игроком, сообщает официальный сайт клуба.
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