ХК "Лада" победила "Барс" - 2:1

Во вторник, 23 октября, в очередном матче ВХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду казанский "Барс".

На матч с "Барсом" в составе "Лады" вышел вернувшийся в команду из "Адмирала" Семен Валуйский. В то же время, из-за полученной на раскатке травмы, не смог принять участие в игре Алексей Мастрюков.

Тольяттинцы открыли счет на 8-й минуте после броска Егора Фатеева — 1:0.

На 28-й минуте Александр Тимирев увеличил счет, забросив вторую шайбу в ворота Амира Мифтахова — 2:0.

В третьем периоде гости много атаковали и на 58-й минуте Максим Марушев сократил счет — 2:1. Но большего в этот вечер тольяттинцы добиться гостям не позволили — 2:1 победа "Лады". Не помогло гостям ни большинство, заработанное за 55 секунд до окончания третьего периода, ни традиционная для таких концовок замена голкипера шестым полевым игроком, сообщает официальный сайт клуба.