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Общество

Телерадиокомпания "ГУБЕРНИЯ" вошла в число финалистов "ТЭФИ-Регион"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жюри престижного телевизионного конкурса оценило "Большое интервью" Евгения Плотникова с режиссером новокуйбышевского театра-студии "Грань" Денисом Бокурадзе.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Эта работа стала одной из трех, которые претендуют на первое место в номинации "Интервьюер". Имена финалистов назвали накануне вечером в Краснодаре. Награду за Евгения получила шеф-редактор программы "Утро Губернии" Алла Волынкина.

Заключительный этап конкурса и церемония награждения победителей пройдут в Самаре с 24 по 27 ноября. Сейчас в каждой из 20 номинаций выбрано по три работы. Конкуренцию Евгению Плотникову составят представители Томска и Екатеринбурга. Посмотреть "Большое интервью" с Денисом Бокурадзе можно на сайте guberniatv.ru.

К слову, ТРК "ГУБЕРНИЯ" уже становилась лауреатом авторитетного конкурса "ТЭФИ-Регион" в 2013 году. Тогда программа "Очарованный странник" и ее автор Михаил Перепелкин были удостоены серебряной награды в специальной номинации "Как прекрасен этот мир" Всероссийского телевизионного конкурса.

Принесет ли работа Евгения еще одну награду в копилку ТРК "ГУБЕРНИЯ", узнаем через месяц.

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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