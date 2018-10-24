Телерадиокомпания "ГУБЕРНИЯ" вошла в число финалистов "ТЭФИ-Регион"

Жюри престижного телевизионного конкурса оценило "Большое интервью" Евгения Плотникова с режиссером новокуйбышевского театра-студии "Грань" Денисом Бокурадзе.

Эта работа стала одной из трех, которые претендуют на первое место в номинации "Интервьюер". Имена финалистов назвали накануне вечером в Краснодаре. Награду за Евгения получила шеф-редактор программы "Утро Губернии" Алла Волынкина.

Заключительный этап конкурса и церемония награждения победителей пройдут в Самаре с 24 по 27 ноября. Сейчас в каждой из 20 номинаций выбрано по три работы. Конкуренцию Евгению Плотникову составят представители Томска и Екатеринбурга. Посмотреть "Большое интервью" с Денисом Бокурадзе можно на сайте guberniatv.ru.

К слову, ТРК "ГУБЕРНИЯ" уже становилась лауреатом авторитетного конкурса "ТЭФИ-Регион" в 2013 году. Тогда программа "Очарованный странник" и ее автор Михаил Перепелкин были удостоены серебряной награды в специальной номинации "Как прекрасен этот мир" Всероссийского телевизионного конкурса.

Принесет ли работа Евгения еще одну награду в копилку ТРК "ГУБЕРНИЯ", узнаем через месяц.