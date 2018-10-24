Телерадиокомпания "ГУБЕРНИЯ" вошла в число финалистов "ТЭФИ-Регион"

Жюри престижного телевизионного конкурса оценило "Большое интервью" Евгения Плотникова с режиссером новокуйбышевского театра-студии "Грань" Денисом Бокурадзе.
Эта работа стала одной из трех, которые претендуют на первое место в номинации "Интервьюер". Имена финалистов назвали накануне вечером в Краснодаре. Награду за Евгения получила шеф-редактор программы "Утро Губернии" Алла Волынкина.
Заключительный этап конкурса и церемония награждения победителей пройдут в Самаре с 24 по 27 ноября. Сейчас в каждой из 20 номинаций выбрано по три работы. Конкуренцию Евгению Плотникову составят представители Томска и Екатеринбурга. Посмотреть "Большое интервью" с Денисом Бокурадзе можно на сайте guberniatv.ru.
К слову, ТРК "ГУБЕРНИЯ" уже становилась лауреатом авторитетного конкурса "ТЭФИ-Регион" в 2013 году. Тогда программа "Очарованный странник" и ее автор Михаил Перепелкин были удостоены серебряной награды в специальной номинации "Как прекрасен этот мир" Всероссийского телевизионного конкурса.
Принесет ли работа Евгения еще одну награду в копилку ТРК "ГУБЕРНИЯ", узнаем через месяц.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...