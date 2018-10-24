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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре из-за коммунальной аварии без воды остались 150 домов

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре произошла авария на водоводе диаметром 900 мм на ул. Мориса Тореза между улицами Карбышева и Энтузиастов, сообщает "Самарские коммунальные системы". Для устранения аварии коммунальщикам пришлось перекрыть проезжую часть между улицами Карбышева и Энтузиастов.

"С 17:15 23 октября проезжая часть ул. Мориса Тореза между ул. Карбышева и ул. Энтузиастов перекрыта для устранения технологического сбоя на водоводе 1971 г. диаметром 900 мм. Сама труба находится непосредственно под дорогой, достаточно глубоко", — рассказали interfax-russia.ru в пресс-службе "СКС".

"В настоящее время трубу откопали, видно, что утечка произошла на месте стыка сегментов водовода. Идут ремонтные работы. Сказать точно, когда они завершатся, мы не можем, так как возможно эта не единственная утечка в данном месте", — добавил сотрудник пресс-службы.

По его словам, на пониженном давлении или без холодного водоснабжения остаются дома в границах улиц Партизанская-Дзержинского-М.Тореза-Аэродромная-Гагарина-Волгина-Революционная, ул. Тухачевского, 241, 243, 237, 247, 231 — Мяги, 7, 9, 11, 13,17.

"Также на пониженном давлении находится Самарский областной кардиологический центр, семь детских садов и кадетский корпус. В непосредственной близости от них размещены бойлеры с водой", — отметил собеседник агентства.

По состоянию на 15:00 бойлеры с водой расположены по адресам: Авроры, 110, Аэродромная, 59, Партизанская, 172, Гагарина, 63, Волгина, 109. В течение дня бойлеры будут менять местоположение.

В свою очередь, как пояснили агентству в пресс-службе МЧС по Самарской области, на резервную схему водоснабжения переведено 158 домов.

По предварительным данным, работы по восстановлению водоснабжения будут завершены до 20:00 24 октября.

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