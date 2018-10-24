Какие услуги предоставляет паспортный стол

Паспортный стол осуществляет прием и передачу в МВД России документов для регистрационного учета граждан РФ, выдачу соответствующих справок и выписок из домовых книг.

Паспортный стол, уточняет компания "Консультант Самара", может являться структурным подразделением отдельных организаций, в компетенцию которого входит сбор документов и передача их в МВД России для регистрации граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания на территории РФ (ст. 4 закона от 25.06.1993 N 5242-1; п. 1, пп. 26, 49 п. 11 Положения, утв. указом президента РФ от 21.12.2016 N 699; п. 10.2 Типового положения, утв. приказом МВД России от 27.04.2016 N 214).

В частности, паспортные столы входят в структуру государственных казенных учреждений инженерных служб районов г. Москвы (п. 2 постановления правительства Москвы от 28.08.2007 N 752-ПП; п. п. 7.1, 7.3 приложения 1 к постановлению N 752-ПП).

Также паспортные столы образуются управляющими организациями, уполномоченные сотрудники которых относятся к лицам, ответственным за передачу в МВД России документов для регистрации граждан РФ (п. 2 перечня, утв. постановлением правительства РФ от 17.07.1995 N 713).

Помимо передачи в МВД России документов, паспортные столы могут оформлять и выдавать выписки из домовых книг, иные справки, связанные с регистрацией граждан, собирать, обрабатывать, систематизировать и хранить информацию о жильцах дома. При этом за услуги паспортного стола может взиматься плата (приложение к постановлению администрации городского округа Балашиха МО от 24.05.2018 N 416-ПА).

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