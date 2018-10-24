В регионе продолжают фиксировать сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 8767 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения– 27,2, в том числе в Самаре — 4533 случая, показатель на 10 тыс. населения — 38,3.

В целом по состоянию на 22 октября заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. Вместе с тем, отмечается сезонный рост заболеваемости.

За прошедшую неделю обследованы 58 человек с клиническими проявлениями ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы).

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В эпидсезоне 2018–2019 гг. планируется привить 47% населения. Иммунизация населения осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств работодателей. По состоянию на 22 октября в область поступила 197 621 доза вакцины против гриппа для иммунизации детей и 502 650 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 42,6% и 45% от запланированных поставок из федерального бюджета соответственно. Также приобретено 6 тыс. доз вакцины за счет средств областного бюджета.