"Ладья" во второй игре уступила "Омским Ястребам" - 2:3

В среду, 24 октября, во втором матче между "Ладьей" и "Омскими Ястребами" счет на 19-й минуте открыл игрок гостей Арсений Грицюк — 0:1.
Во втором периоде Андрей Мигур и Илья Баданин довели счет до 0:3. После этого Алексей Алексеев взял тайм-аут и заменил Арсения Никонорова на Артема Забродина.
В концовке второго периода Андрей Гришаков отыграл одну шайбу — 1:3.
В самом начале третьего периода Егор Алексеев сократил счет до минимума (2:3). После этого тольяттинцы создали несколько неплохих моментов, но гости выстояли.
На последней минуте хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 2:3 победа сибиряков, сообщает официальный сайт клуба.
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