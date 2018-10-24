"Ладья" во второй игре уступила "Омским Ястребам" - 2:3

В среду, 24 октября, во втором матче между "Ладьей" и "Омскими Ястребами" счет на 19-й минуте открыл игрок гостей Арсений Грицюк — 0:1.

Во втором периоде Андрей Мигур и Илья Баданин довели счет до 0:3. После этого Алексей Алексеев взял тайм-аут и заменил Арсения Никонорова на Артема Забродина.

В концовке второго периода Андрей Гришаков отыграл одну шайбу — 1:3.

В самом начале третьего периода Егор Алексеев сократил счет до минимума (2:3). После этого тольяттинцы создали несколько неплохих моментов, но гости выстояли.

На последней минуте хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 2:3 победа сибиряков, сообщает официальный сайт клуба.