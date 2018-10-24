Глава региона провел заседание градостроительного совета

В среду, 24 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел второе заседание градостроительного совета Самарской области, на котором рассматривались важнейшие вопросы: генеральные планы Самары и Тольятти, схемы пространственного развития региона и агломерации.

В совещании приняли участие архитекторы, представители крупнейших застройщиков, руководители профильных подразделений правительства области и муниципалитетов.

Напомним, работа совета была возобновлена по инициативе Дмитрия Азарова весной этого года после четырехлетнего перерыва. Между первым и вторым заседанием совета работа строилась по секциям, на которых рассматривались отдельные направления градостроительной политики.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров отметил: принципиально важно, чтобы все градостроительные документы и регламенты были взаимоувязаны. Сегодня зачастую наблюдается рассогласованность между утвержденными документами, что ведет к нестыковкам при их реализации. Одна из задач градсовета — провести их актуализацию и согласование.

О генеральном плане Тольятти доложил руководитель управления архитектуры и градостроительства Автограда Аркадий Шишкин. План уже утвержден, однако, по мнению участников встречи, в нем недостаточно проработаны некоторые важные моменты.

Например, до 2037 года планируется построить 88 детских садов и 31 школу. В тоже время ожидается, что население города за это время вырастет с нынешних 710 до 740 тыс. человек. Члены совета отметили необходимость привести планы по строительству соцобъектов в соответствие с демографическим прогнозом и нормативами, которыми руководствуется федеральный центр.

Генеральный план не учитывает перспективы развития Самарско-Тольяттинской агломерации — в частности, планы по открытию скоростного железнодорожного сообщения между двумя городами, с ожидаемым пассажиропотоком 2,5 млн человек в год. Здесь одна из главных задач — определение места для строительства ж/д вокзала, удобного для жителей Тольятти.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко обратил внимание на необходимость более активного подключения его ведомства к согласованию градостроительных планов, а также выразил обеспокоенность отсутствием планов по развитию инфраструктуры для отдыха горожан в прибрежной зоне — городу необходимы безопасные обустроенные пляжи.

Генеральный план Самары в настоящее время готовится к утверждению. О том, как идет работа, доложили первый заместитель главы города Александр Карпушкин и представитель Российского института градостроительства и инвестиционного развития "ГИПРОГОР" Владислав Татарников.

По базовому прогнозу генплан предполагает рост населения Самары с 1,17 млн жителей сегодня до 1,3 млн в 2037 году. Документ учитывает сильные стороны и предполагает нивелировать риски для развития, такие как замедленное развитие "срединной зоны" города в противоположность ускоренной застройке окраин, отсталость транспортной и инженерной инфраструктуры, вопросы экологии.

Участники совещания также высказали ряд замечаний к генплану. Например, заместитель директора по науке института "ТеррНИИгражданпроект" Валентина Мельникова обратила внимание на необходимость реновации Безымянской промзоны. Кроме того, с ее точки зрения, необходимо более предметно обсуждать концепцию высотного строительства в городе.

Также на совете подробно обсудили схему территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации. Именно с этим документом должны коррелировать генеральные планы Самары и Тольятти. На сегодня процессы развития городов не в полной мере отвечают задачам агломерации.

Самара активно растет в южном направлении, застройка Тольятти развивается в сторону Ульяновска. Вместе с тем, скоростное транспортное сообщение и железнодорожная линия через аэропорт Курумоч, строительство научно-образовательного центра и развитие территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", должны укрепить интеграционные процессы и еще более "притянуть" главные города агломерации друг к другу.

Все предложения и замечания участников совета были внесены в итоговый протокол. Обсуждение главных архитектурно-планировочных документов Самары и Тольятти продолжится на секциях. Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров отметил заинтересованную и неравнодушную позицию совета, его готовность к планомерной и системной работе на благо региона.

Последним вопросом рассматривались варианты фасадов здания Шестого конституционного суда на Крымской площади. Было предложено 4 варианта. Каждый из них имел свои плюсы и минусы. Окончательную концепцию утвердят на секции градсовета, которая по поручению Дмитрия Азарова пройдет на этой неделе.