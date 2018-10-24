БК "Самара" обыграл "Урал" - 93:79

В среду, 24 октября, в очередном матче баскетбольной Суперлиги БК "Самара" на выезде встречался с "Уралом".

После обмена результативными атаками в дебюте матча самарцы позволили хозяевам убежать в отрыв на 6, а затем и на 8 очков. Геройств Алексея Нестерова (7 очков за первый период) долгое время не хватало для полноценной погони, но к концу периода после трехи Максима Числова отставание нашей команды стало минимальным — 21:23.

А в начале второй четверти Максим Дыбовский и Алимджан Федюшин подытожили рывок самарцев 9:0 и вернули им лидерство. Пару минут соперники шли вровень, пока очередные попадания Алексея Нестерова и треха Игоря Смыгина не позволили гостям оторваться на 5 очков (37:32 к середине периода). Игорь Смыгин вообще ударно провел эту десятиминутку, во многом благодаря его 10 очкам к большому перерыву "Самара" вела уже "+9" — 49:40.



Две подряд трехи от Максима Числова и Владимира Пичкурова на старте третьего периода только укрепили преимущество команды. За две минуты разница выросла до 13 очков (57:44). "Урал" еще смог чуть подсократить свое отставание (до 7 очков), но то Игорь Смыгин отметится очередным попаданием, то Алимджан Федюшин заработает 4 очка в одной атаке — перед заключительной десятиминуткой "Самара" по-прежнему уверенно держалась впереди: 72:59.

Максимум, что удалось хозяевам — дважды перебираться через 9-очковый рубеж. Но оба раза их останавливали дальние выстрелы Максима Числова, реализовавшего сегодня все четыре свои дальние попытки. Последние минуты проходили при перевесе гостей в 15 очков — реальных шансов перевернуть ход встречи в свою пользу уральцы так и не получили. 93:79 — четвертая подряд победа "Самары".

Следующий матч "Самара" сыграет в Москве в рамках Кубка России: 27 октября она встретится с МБА, сообщает официальный сайт клуба.