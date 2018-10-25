Зимой Самару будут убирать более 780 единиц спецтехники

В четверг, 25 октября, в Самаре прошел ежегодный смотр дорожно-коммунальной техники. Оценил степень готовности коммунальных служб к работе в зимний период первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

На улицы города этой зимой выйдут более 780 единиц спецтехники, среди них — погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе автомобиля КамАЗ и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Вся техника — всесезонная, со сменным оборудованием.

На одной из таких машин пятый год работает Павел Кузнецов. В зоне его ответственности — весь Советский район.

"Летом на этой машине стоит поливомоечное оборудование, зимой снегоуборочное, — говорит Павел Кузнецов. — Переоборудование к зиме обычно занимает три-четыре дня. Все отлаживаем, приводим в надлежащий вид, чтобы потом работать без поломок. Техника сейчас продуманная, переоборудуется легко, и управление все на компьютере. Можно все переключать не выходя из теплой кабины".

Летом с помощью такого КамАЗа моют дороги и тротуары, а зимой — чистят снег и разбрасывают противогололедные средства. Для содержания улиц уже закупили 18 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 15,5 тыс. т химических реагентов. Впервые в этом году на основных городских магистралях и центральных улицах будут применять экспериментальный антигололедный реагент — специальную двухкомпонентную смесь. Она активнее растворяет наледь, что поможет ускорить процесс сбора и вывоза снега на полигоны, которые также уже подготовлены к зиме.

"Город готов к зиме, — сказал заместитель главы Самары Владимир Василенко. — Только у муниципальных предприятий 403 единицы техники, еще 380 единиц техники у управляющих компаний. Поэтому опасений, что мы не справимся со своей задачей, у горожан быть не должно".