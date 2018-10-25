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ДТП Происшествия

В Самаре произошло ДТП с грузовиком ЗИЛ, перевозившим дорожный каток

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 октября, в Самаре произошло ДТП с участием 24-летнего водителя автомобиля ЗиЛ-5301 АР, перевозившего дорожный виброкаток, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 21:30 он ехал по Красноглинскому шоссе в направлении пос. Мехзавод. Напротив здания № 2а по Волжскому шоссе водитель грузовика не уступил дорогу и столкнулся поворачивавшим налево автомобилем ВИС-234520-02, которым управлял 26-летний мужчина. После удара легковой фургон отбросило на попутный Datsun on-DO под управлением 43-летнего водителя.

В аварии телесные пострадали водитель и 28-летний пассажир ВИС. После оказания помощи в больнице им назначили амбулаторное лечение.

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