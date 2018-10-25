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Общество

Тариф на проезд в муниципальном транспорте Самары в ноябре останется прежним

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С 1 ноября повышать стоимость проезда в общественном транспорте Самары не планируют, но этот вопрос сейчас рассматривают в городской администрации, сообщает 63.ru со ссылкой на руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина.

"Мы уже опровергали эти объявления. С 1 ноября изменения стоимости проезда не будет. Но коммерческие перевозчики по сути имеют право устанавливать свои тарифы", — сказал Юрий Тапилин.

Что касается тарифов в муниципальном транспорте, то вопрос об их изменении сейчас находится в стадии проработки.

"В последний раз мы повышали стоимость проезда два года назад — с 23 до 25 рублей. За это время те же тарифы ЖКХ меняли несколько раз. В текущем году произошли существенные изменения по стоимости ГСМ. Топливо подорожало ощутимо. Поэтому стоимость проезда будет меняться. Мы сейчас делаем расчеты, с тарифной комиссией советуемся. Обязательно будем привлекать к этой работе наших коллег из профсоюзов, совета ректоров, общественной палаты. Когда какие-то решения будут назревать, мы выйдем с ними в публичную плоскость", — пообещал чиновник.

Гид потребителя

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