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Общество

У всего подвижного состава самарского метрополитена истекает срок эксплуатации

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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У поездов самарского метрополитена истекает срок эксплуатации и их нужно менять, сообщил 63.ru руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.

"Подвижной состав метро не меняли с момента открытия подземки, то есть с советских времен. Поэтому требуется обновление. Есть несколько вариантов — капитально отремонтировать вагоны или закупить новые. Выбираем наиболее подходящий", — рассказал чиновник.

По его словам, инвесторов к этой работе привлекать не планируется. Вагоны будут обновлять за счет бюджетных средств. Но само МП "Самарский метрополитен" сейчас работает в режиме жесткой экономии.

"Себестоимость проезда составляет почти 50 рублей. Тариф — 25 рублей. С учетом предоставления льгот МП получает от стоимости проезда 16–17 рублей. Субсидии из бюджетов эту разницу не покрывают. Поэтому приходится экономить. У нас самое экономное метро в России. У нас в метрополитене самая низкая зарплата, самая низкая численность сотрудников, самая низкая стоимость содержания. Наши затраты минимальны", — объяснил Юрий Тапилин.

Этот вопрос уже поднимали в 2017 году. Тогда затраты на замену 28 вагонов оценили в 1,7 млрд рублей. Но завод-изготовитель продлил срок эксплуатации старых вагонов до 2022–2023 годов.

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