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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске автоледи сбила на переходе двух школьниц

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 октября, примерно в 18:55 в Новокуйбышевске, под колеса легковушку Daewoo Matiz попали две 12-летних девочки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле д. 35 по ул. Суворова. За рулем иномарки находилась 49-летняя женщина.

В результате ДТП обе девочки получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение. Одну из них госпитализировали, а второй назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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