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Муниципалитеты Власть и политика

Владимир Классен покинул пост главы Жигулевска

ЖИГУЛЕВСК. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 октября, на очередном заседании гордумы глава Жигулевска Владимир Классен озвучил свое решение покинуть занимаемый пост, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Архив «ВН»

"Уважаемые жигулевцы! По мотивам личного характера я принял решение покинуть пост главы городского округа Жигулевск по собственному желанию! Благодарю всех за совместную плодотворную работу и желаю всем успехов в дальнейшем!", — написал Классен в своем аккаунте в Twitter.

Владимир Классен возглавлял город с июня 2013 года. До этого он занимал пост замминистра в региональном минобре.

Исполнять обязанности главы Жигулевска с 26 октября будет первый заместитель главы Олег Миллионов.

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