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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров примет участие в Совете при полпреде президента в ПФО

ЧЕБОКСАРЫ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в работе Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, сообщил он в Твиттере.

Совет пройдет в Чебоксарах. Тема заседания — "О реализации мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в регионах Приволжского федерального округа".

В мероприятии, которое проведет полпред Игорь Комаров, также примут участие первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, образовательных и научных организаций.

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