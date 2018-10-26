В самарской школе №144 появилась мемориальная доска маршалу Дмитрию Устинову

В среду, 24 октября, в рамках мероприятий к Параду памяти 7 ноября 2018 года на здании самарской школы №144 была торжественно открыта мемориальная доска маршалу Советского Союза, дважды Герою Социалистического Труда, Герою Советского Союза Дмитрию Устинову, а в школьном музее появилась новая интерактивная зона.

Среди почетных гостей на торжественной линейке присутствовали родственники Дмитрия Устинова, представители районной и городской власти и ветераны войны, которым были вручены подарки и цветы.

Мемориальная доска на здании школы была установлена в рамках проекта городского Совета ветеранов по увековечению памяти героев при поддержке Фонда президентских грантов.

Председатель городской думы Самары Алексей Дегтев постарался объяснить школьникам, что добиваться самых высоких результатов можно, имея "волжский" характер и огромное желание служить Родине, какое было у Дмитрия Устинова.

"Человек с десяти лет работал, учился на слесаря и вырос до члена Политбюро, начал воевать красноармейцем и дослужился до министра обороны и маршала страны, — поясняет Алексей Дегтев. — Мемориальная доска на здании вашей школы — это символ отличия. Совет ветеранов Самары вышел в 2017 году с инициативой, а городская дума с воодушевлением поддержала — и Дмитрий Федорович стал Почетным гражданином нашего города за его заслуги перед страной в деле сохранения мира во всем мире. А такая задача стояла перед Советским Союзом и сейчас стоит перед нами".

Спикер гордумы напомнил, что по инициативе Устинова и под его руководством именно в Куйбышев были эвакуированы свыше 40 оборонных предприятий, которые дали городу и региону импульс для развития.

Внук Дмитрия Устинова Дмитрий Немцов тоже отметил сформировавшийся в Самаре особый характер деда, который позволил ему стать маршалом и министром: "Мы, его внуки, всегда видели, что он постоянно был в серьезной работе, нам хотелось ему подражать".

Еще один внук маршала Сергей Немцов рассказал, что открытие мемориальной доски стало одним из мероприятий празднования 110-летия со дня рождения Дмитрия Устинова, которое отмечается 30 октября. Он отметил, что педагоги и ученики 144-й школы уважительно относятся к личности его деда, знают его биографию и с честью несут его имя.

Почетный председатель Самарского регионального отделения организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов отметил, что ему приходилось лично общаться с Дмитрием Устиновым.

"Он сумел создать самую мощную и быструю военную технику, стоял у истоков создания космических систем, — вспоминает Анатолий Шаповалов. — Начав работать с десяти лет, в 33 года он стал наркомом обороны страны, Политбюро во главе со Сталиным назначило его на этот пост прямо перед началом войны. Устинов всю жизнь отдавал работе, талантливый инженер и руководитель, он не был военным, академий не заканчивал. В 1922 году вступил в ряды рабоче-крестьянской Красной армии, в 1941 году получил звание генерал-майора, в 1944 году — генерал-лейтенанта, а в 1976 году ему Брежнев присвоил звание маршала Советского Союза, хотя он занимался производством вооружения".

Директор школы № 144 Анатолий Лазарев от имени педколлектива и учеников поблагодарил городской Совет ветеранов за открытие мемориальной доски, за оказанное доверие, за яркий пример для школьников. Особую благодарность выразил оргкомитету по проведению Парада памяти 7 ноября.

"В прошлом году в нашей школе был открыт музей Дмитрия Федоровича Устинова, — говорит Анатолий Лазарев. — А сегодня там открывается интерактивная зона, которая была нам передана по инициативе Александра Борисовича Фетисова и оргкомитета по проведению Парада памяти".

Почетные гости и журналисты посетили музей и посмотрели, как работает интерактивный стенд. На нем, как на экране смартфона, всю информацию можно двигать рукой или маркером, открывать видео, играть в пазлы, отвечать на вопросы интерактивной викторины, подробно рассматривать 3D-модели самолетов, кораблей или танков, к созданию которых имел отношение Дмитрий Федорович Устинов.