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ЖКХ и благоустройство Общество

Компания "ЖКС" представила снегоуборочную технику на районных смотрах

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейшая управляющая компания ООО "Жилищно-коммунальная система" ("ЖКС") продемонстрировала полную техническую подготовленность к зимнему сезону. УК, обслуживающая МКД в четырех районах Самары, приняла участие в районных смотрах и получила высокие оценки со стороны районных и городских властей.

Фото: предоставлено УК "ЖКС"

Компания "ЖКС" располагает большим парком различной спецтехники, четверть которого составляют снегоуборочные машины, оснащенные навесным оборудованием — щетками и ножами-отвалами. Также в распоряжении УК есть гидроподъемники и мини-погрузчики. Первые используют для расчистки кровель, вторые — для узких входных групп.

Важно, что на смотрах компания "ЖКС" продемонстрировала готовность к зимней работе персонала — дворников, кровельщиков. Все они обеспечены спецодеждой и инвентарем. При подготовке кровельщиков были учтены требования техники безопасности — сотрудники оснащены страховочным оборудованием, прошли необходимый инструктаж и обучение.

Вячеслав Князьков, исполнительный директор ООО УК "ЖКС":

— Обслуживаемая территория компании "ЖКС" на 100% охвачена дворниками. Того количества техники, которым мы располагаем сегодня, вполне достаточно для оперативной расчистки дворов от снега в обычных зимних условиях. При необходимости (в снегопады) планируется привлекать арендованную спецтехнику. Все работы идут в штатном режиме. Зимой мы будем оказывать полный комплекс услуг, которые прописаны в договорах управления МКД.

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