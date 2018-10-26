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В Самаре ищут пропавшую две недели назад 34-летнюю Лину Сторожеву

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 14 октября пропала 34-летняя Лина Сторожева.

У нее есть 12-летний сын.

Женщина почему-то вышла из подъезда дома, где жила, в Кировском районе Самары ночью 14 октября, потом зашла назад — это зафиксировали видеокамеры.

"А утром ее уже не было дома, — рассказала сестра Лины. — Мы даже не можем предположить, куда она могла пойти и что с ней могло произойти".

Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, уголовное дело в связи с исчезновением Лины пока не возбуждали. Сейчас женщину ищут полицейские и волонтеры спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, стрижка каре, глаза серо-зеленые, была одета в серое пальто, синие джинсы и темные ботинки.

Всех, кто что-то знает о возможном местоположении Лины, просят обратиться в полицию или спасательный отряд.

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