В пятницу, 26 октября, в Чебоксарах прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, посвященное повышению доступности медицинской помощи в регионах ПФО. В работе Совета принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Открывая совещание, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров рассказал, что в последние годы проведена большая работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования здравоохранения, механизма управления отраслью, была принята дорожная карта повышения эффективности сферы здравоохранения с конкретными приоритетными задачами и целевыми показателями, направленными на изменение ситуации в отрасли.

Создано семь перинатальных центров, в том числе и в Самаре, увеличены зарплаты медицинских сотрудников, решается проблема обеспечения лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.

"В течение последних трех лет в округе отмечалась тенденция улучшения ряда медико-демографических показателей здоровья населения. С 2015 по 2017 год показатель смертности населения снижался на 5,8%, уменьшалась смертность от болезней системы кровообращения в среднем по округу, от новообразований и младенческая смертность. По сравнению с 2013 годом по итогам 2017 года средне ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на полтора года. В 2018 году она составила 72,3 года", — поделился статистикой Игорь Комаров.

В то же время есть и негативные тенденции. По итогам прошлого года в ПФО естественная убыль населения составила минус два человека на тысячу населения — это в два раза выше среднего показателя по России, заметно снизилась рождаемость.

"Указом президента от 7 мая 2018 года поставлены новые задачи существенного повышения доступности и качества оказания медпомощи, определены целевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность работы на ближайшие шесть лет. Это требует концентрации усилий органов власти всех уровней.", — подчеркнул Игорь Комаров.

Приводились и конкретные направления, на которых необходимо сконцентрироваться регионам. Так, например, в Самарской области на конец 2017 года наблюдалось большое число учреждений здравоохранения, нуждающихся в ремонте. Неслучайно укрепление материально-технической базы учреждений стало одним из ведущих направлений в работе регионального правительства в этом году.

"Повышение доступности медицинских услуг для населения, решение проблем, наиболее сильно влияющих на продолжительность жизни, — на этих основных направлениях мы и концентрируем свои усилия", — подчеркнул руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил о том, что в этом году была проведена большая работа по корректировке стратегии социально-экономического развития области, проведен ряд стратегических сессий. В одной из них, посвященной сбережению народа, приняли участие врачи, научные работники, эксперты, представители федеральных министерств и ведомств.

"Во многом личное участие в работе сессии министра здравоохранения РФ Вероники Игоревны Скворцовой позволило нам сформулировать цели, задачи и пути их решения", — отметил губернатор.

Вывести работу отрасли здравоохранения на качественно новый уровень, в том числе, продолжить ремонт и строительство медицинских учреждений, позволят национальные проекты "Демография" и "Здравоохранение", которые включают в себя пять и восемь направлений соответственно. Практически в каждом из них Самарская область примет самое активное участие и получит федеральные средства на реализацию разработанных проектов. Подтверждение финансирования из бюджета страны Дмитрий Азаров получил во время последней рабочей встречи в федеральном Минздраве.

Дмитрий Азаров также отметил важность того, что на Совете регионы получили возможность ознакомиться с лучшими практиками. Были обозначены и общие для всех регионов ПФО проблемы, намечены конкретные пути их преодоления.

"Все решения Совета, принятые сегодня, будут реализовываться на территории Самарской области", — резюмировал губернатор.