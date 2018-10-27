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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Физкультурной нетрезвый водитель устроил массовое ДТП

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 октября, вечером нетрезвый Lada Priora устроил массовое ДТП на ул. Физкультурной в Самаре, сообщают активисты "Ночного патруля".

Фото: Ночной патруль

"На телефон горячий линии поступила информация, что пьяный водитель совершил ДТП на ул. Физкультурной и скрылся с места происшествия. Ориентировку приняли экипажи Полка ДПС, и буквально у них на глазах данный нарушитель уже совершил массовое ДТП. Виновник доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия", — написали активисты с своей группе в соцсетях.

Из приложенных к посту фото видно, что виновник ДТП серьезно повредил несколько машин, а на лобовом стекле самой Lada Priora огромная вмятина изнутри со стороны пассажира. Как написали под фото очевидцы ДТП, в момент столкновения пассажир нетрезвого водителя не был пристегнут. По счастливой случайности жертв в данной аварии нет.

А пока сотрудники ДПС оформляли водителя Lada Priora, в поле зрения активистов активистов попал водитель Chevrolet NIVA, который двигался по встречной полосе и имел явные признаки опьянения. Экипаж ДПС отреагировал мгновенно, и водитель был задержан. Он буквально не стоял на ногах. В процессе оформления выяснилось, что данного нарушителя недавно уже задерживали в нетрезвом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Гид потребителя

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