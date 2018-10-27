В Самаре произошел пожар в музыкальной школе

В субботу, 27 октября, произошел пожар в самарской школе №28 на ул. Мориса Тореза, 115, где также расположена Детская школа искусств.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 12:53. На месте происшествия горело подсобное помещение для хранения мебели и музыкальных инструментов на втором этаже музыкальной школы.

Пожару, площадь которого составила 200 кв.м, был присвоен повышенный номер сложности "Пожар № 2". В борьбе с огнем принимали участие 75 человек. Использовалось 22 единицы техники.

Полностью ликвидировать огонь удалось в 13:55.

Как уточнили представители городской и районной администраций, также прибывшие на место происшествия, на момент возгорания занятия в общеобразовательной школе закончились, в школе искусств находились один педагог и один ученик. Пожарная сигнализация сработала своевременно, находившиеся в здании люди немедленно покинули помещение. Пострадавших нет.

В целях обеспечения учебного процесса Детской школе искусств будут предоставлены дополнительные помещения и оборудование для проведения занятий согласно расписанию.