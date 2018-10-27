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Преступления Происшествия

В Тольятти 16-летняя девушка украла у друга телефон, а деньги с его продажи потратила на алкоголь

ТОЛЬЯТТИ. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти задержали 16-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 18-летний местный житель, заявивший, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 7 тыс. рублей.

Сотрудники органов внутренних дел подробно опросили потерпевшего и выяснили, что пострадавший, находясь в подъезде дома на ул. Мира, попросил свою знакомую поставить телефон на зарядку, она ушла с гаджетом и не вернулась. В какой квартире проживает девушка, он не знал.

В ходе опроса свидетелей и поквартирного обхода, полицейские установили место жительства подозреваемой и задержали ее. Злоумышленница не стала отрицать свою вину и рассказала, что похищенный телефон она сдала в ломбард за 2,5 тыс. руб., а вырученные деньги потратила на покупку спиртного.

Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что 16-летняя подозреваемая ранее уже была судима за аналогичное противоправное деяние. В настоящее время принимаются меры по изъятию и возвращению сотового телефона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Следствие продолжается.

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