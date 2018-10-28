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Пожары Происшествия

В Ленинском районе Самары горели два дома

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 октября, в 1:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Самарской, 109 в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горело два дома, один из которых расселенный, и надворные постройки на площади 950 кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2. В его тушении участвовали 103 человека, использовалось 34 единицы техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 2:58, а полностью пожар был ликвидирован в 4:21.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что во время тушения было эвакуировано 24 человека, из них пять детей. Погибших и пострадавших нет

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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