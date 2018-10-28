В Тольятти врачи "скорой" спасали молодую девушку, упавшую с 12 этажа

В субботу, 27 октября, примерно в 15:35, по предварительным данным, с 12 этажа дома по пр. Степана Разина упала девушка в возрасте около 20 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавшая упала на козырек подъезда и провалилась в конструкцию профлиста. Девушка получила множественные травмы и для нее была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" сразу стали принимать меры, чтобы спасти пострадавшую и увезли ее в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.