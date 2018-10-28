В озере рядом со стадионом Самара Арена завелись карпы кои

Житель Самары Артем Фомичев снял на видео как в озере Шишига около берега трепещется рыба ярко оранжевого окраса, очень похожая на аквариумную золотую рыбку, только значительно большего размера. Рыба, не без помощи автора ролика, уходит в глубину водоема.

Между тем, комментаторы в группе "Рыбалка в Самаре и Самарской области" разделились на две группы. Одни утверждают, что это действительно выпущенная из аквариума золотая рыбка — переросток. Другие утверждают что это — представитель японских карпов кои. Последних, к слову, в этом году запустили в открытые водоемы в столичном парке Зарядье. Как эти рыбы переживут суровую русскую зиму, станет известно позднее.