16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В озере рядом со стадионом Самара Арена завелись карпы кои Чтобы вывезти пассажиров из Адлера в Самарскую область после наводнения РЖД выделит дополнительные поезда К вечеру в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий Жители Самарской области поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции "Великие имена России" Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела по факту разлива мазута в Новокуйбышевске

Общество

В озере рядом со стадионом Самара Арена завелись карпы кои

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

Житель Самары Артем Фомичев снял на видео как в озере Шишига около берега трепещется рыба ярко оранжевого окраса, очень похожая на аквариумную золотую рыбку, только значительно большего размера. Рыба, не без помощи автора ролика, уходит в глубину водоема.

Между тем, комментаторы в группе "Рыбалка в Самаре и Самарской области" разделились на две группы. Одни утверждают, что это действительно выпущенная из аквариума золотая рыбка — переросток. Другие утверждают что это — представитель японских карпов кои. Последних, к слову, в этом году запустили в открытые водоемы в столичном парке Зарядье. Как эти рыбы переживут суровую русскую зиму, станет известно позднее.

Гид потребителя

Фото на сайте

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4