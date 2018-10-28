БК "Самара" одержал победу в первом матче 1/8 финала Кубка России

В субботу, 27 октября, в первом матче 1/8 Кубка России "Самара" в Москве уверенно переиграла МБА — 91:75, сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде после не самого удачного начала встречи "Самара" уступала семь очков, но уже к концу десятиминутки гости повели в счете.

Во втором периоде самарцы реализовали пять дальних бросков и за счет этого подошли к большому перерыву с двузначным заделом — 52:41.

В третьем периоде "Самара" держала москвичей на дистанции в 10+. По ходу десятиминутки разница достигала 17 очков, хотя к ее финишу составляла более скромные "+12" (71:59).

Заключительную четверть обе команды начали "всухую", обходясь без результативных атак более трех минут. Затем самарцы взорвались и довели преимущество до "+20" за четыре минуты до финальной сирены. Самыми результативными по итогам встречи у волжан стали Владимир Пичкуров и Алимджан Федюшин, набравшие по 15 очков.

Ответный матч команды проведут в Самаре 15 ноября. Победитель противостояния, который в четвертьфинале сыграет с "Нижним Новгородом", определится по сумме двух матчей.

Ближайший матч "Самара" проведет на своей площадке: 31 октября она примет "Темп-СУМЗ-УГМК". Начало матча, который состоится в "МТЛ Арене", в 19:00.