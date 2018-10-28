Жителя Самары подозревают в убийстве матери

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Самары, подозреваемого в убийстве матери, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правооранителям поступила информация об обнаружении в квартире дома на ул. Каховской в Самаре тела 49-летней погибшей хозяйки жилплощади. Прибывшие полицейские приступили к осмотру места происшествия, организовали поквартирный обход дома для сбора дополнительных сведений о скончавшейся женщине. Из собранных данных следовало, что при жизни у нее были проблемы со здоровьем. Данное обстоятельство подтверждали и ее близкие. Однако в ходе дальнейшей работы специалисты установили, что смерть женщины была насильственной: при проведении экспертизы у нее обнаружена травма головы.

Полицейские проверили всех, кто имел доступ в квартиру погибшей. При отработке версий случившегося у сотрудников полиции появились подозрения, что к гибели самарчанки может быть причастен ее сын. У родственников на постоянной основе происходили ссоры. Как следовало из собранных материалов, незадолго до смерти у матери с сыном снова был конфликт, по окончании которого он ушел из квартиры.

Общаясь с полицейскими 29-летний мужчина не стал отрицать своей вины. Он подтвердил, что в ходе ссоры избил свою мать, после чего покинул ее жилплощадь. Нанесенная травма оказалась смертельной.

В настоящее время в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.