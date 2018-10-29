В Самаре в ДТП пострадала пассажирка троллейбуса

В субботу, 27 октября, в Самаре участником ДТП стал 27-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, ехавший в 12:20 по проспекту им. Кирова со стороны ул. Железной Дивизии в направлении ул. Физкультурной, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 129 по пр. Кирова при перестроении он столкнулся с попутным троллейбусом ЗиУ-9 SM маршрута № 13 (Завод "Экран" — "Шипка") под управлением 45-летней женщины.

При ДТП пострадала 81-летняя пассажирка троллейбуса. Ее доставили на "скорой" в больницу, где ей было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.