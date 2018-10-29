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ДТП Происшествия

В ДТП на ул. Мориса Тореза пострадали двое взрослых и двое детей

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 октября, в 14:00, в Самаре произошло ДТП, участником которого стал 64-летний водитель Nissan Tiida, ехавший по ул. Мориса Тореза в направлении ул. Советской Армии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, разворачиваясь, он не занял крайнее положение на проезжей части и напротив дома № 157 по ул. Мориса Тореза столкнулся с попутным ВАЗ-2109 под управлением 40-летнего водителя.

Травмы получил водитель "девятки" и трое его пассажиров: 41-летняя женщина, девятилетний мальчик и трехлетняя девочка.

В областной полиции уточнили, что мальчика в итоге госпитализировали. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, девочка находилась в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП ведется проверка.

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