В ДТП на ул. Мориса Тореза пострадали двое взрослых и двое детей

В воскресенье, 28 октября, в 14:00, в Самаре произошло ДТП, участником которого стал 64-летний водитель Nissan Tiida, ехавший по ул. Мориса Тореза в направлении ул. Советской Армии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, разворачиваясь, он не занял крайнее положение на проезжей части и напротив дома № 157 по ул. Мориса Тореза столкнулся с попутным ВАЗ-2109 под управлением 40-летнего водителя.

Травмы получил водитель "девятки" и трое его пассажиров: 41-летняя женщина, девятилетний мальчик и трехлетняя девочка.

В областной полиции уточнили, что мальчика в итоге госпитализировали. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, девочка находилась в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП ведется проверка.