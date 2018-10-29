В Самарской области зафиксирован минимум показателя смертности за последние 5 лет

Самарастат подвел итоги за 9 месяцев текущего года. Зафиксирован исторический минимум показателя смертности населения за последние 5 лет за период 9 месяцев, сообщает ведомство.

По его данным, жители губернии стали реже умирать от внешних причин смерти, в том числе от отравлений алкоголем (на 58 человек меньше), а также от онкологических заболеваний (на 141 случай меньше), болезней органов дыхания (на 49 меньше), инфекционных и паразитарных болезней (на 177 меньше), в том числе туберкулеза (на 17 человек меньше).

Тем не менее, демографическая ситуация в регионе пока характеризуется убылью населения. Так, за 8 месяцев текущего года на начало сентября 2018 года численность жителей губернии по предварительной оценке составила 3,18 млн человек. За январь–август 2018 года она уменьшилась на 6,4 тыс. человек. Число родившихся по сравнению с январем-августом 2017 года сократилось на 3,4%, а число умерших увеличилось на 0,2%, превысив число родившихся на 33,4%.

Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор сокращения населения в январе–августе 2018 г. наблюдалась в большинстве территорий Самарской области. Естественный прирост населения зарегистрирован в Куйбышевском и Октябрьском районах городского округа Самара, в муниципальном районе Волжский (в том числе в пгт Рощинский и пгт Смышляевка).

По сравнению с январем-августом 2017 года, в январе–августе 2018 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 9,8%, а число разводов увеличилось на 1,7%.