Воспитанники ДШИ №14 остаются верны любви к искусству

В этом году Самарская детская школа искусств № 14 отметила свое 40-летие. Но не только в дни юбилея, а в любое время сюда с удовольствием приходят ее выпускники с теплыми словами благодарности своим педагогам.

Совсем недавно, например, в ДШИ заглянул Кирилл Никитин — участник гастролировавшей в Самаре труппы Марицы и Дана Запашных. И это далеко не единственный выпускник школы искусств № 14, ставший профессиональным артистом цирка. До такого высокого уровня мастерства, когда ребят охотно принимают на дальнейшее обучение в известные цирковые училища, а затем и в именитые труппы, их доводят на первом в городе отделении цирка.

"Арлекино" — единственный детский цирковой коллектив в Самаре. Его воспитанники — многократные победители фестивалей и конкурсов различного уровня, включая международные. Каждый год кто-либо из ребят, обучающихся на этом отделении, получает именную стипендию мэра. И высокое звание образцового детского коллектива "Арлекино" носит не первый год. В ближайшем декабре это звание будет присвоено еще двум коллективам ДШИ № 14 — группе эстрадного вокала "Нюанс" и духовому оркестру "Самарец". Оба также являются лауреатами всевозможных конкурсов и в России, и за рубежом. Вокалисты, например, на днях отправляются в Италию, где готовы поразить сердца и души строгого жюри из театра "Ла Скала".

В целом, согласно официальной статистике, 97% воспитанников этой школы искусств имеют в своем активе конкурсные награды. И приводят их к такому впечатляющему результату удивительные педагоги, прививающие детям любовь к искусству. На цирковом отделении — это Лариса Никитина, на вокальном — Ирина Юрковская, в духовом оркестре — Андрей Овечкин. Вкладывают свою душу в развитие детских талантов все без исключения педагоги. Идейным же вдохновителем этого невероятно творческого, никогда не унывающего и стремящегося к все новым и новым победам коллектива вот уже 37 лет является Галина Герасимова. Она создавала эту школу по крупицам, не жалея ни сил, ни времени. Каждое новое отделение появлялось в ДШИ благодаря прежде всего ей. Например, эта школа искусств стала единственным учреждением дополнительного образования, где есть отделение "Колокольные звоны".

Также дети успешно постигают азы искусства на таких отделениях, как хореографическое, художественное, декоративно-прикладное, театра и кино. Огромное внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию. И в этом ДШИ № 14 снова не похожа на других. Народную культуру и творчество здесь дети познают через тесное сотрудничество с Волжским казачьим войском.

Такое разнообразие творческих объединений привлекает как детей младшего, так и старшего возраста. Даже будучи уже студентами, ребята продолжают заниматься в творческих коллективах ДШИ. И уже не единожды, закончив, например, аэрокосмический университет, ребята затем поступали в музыкальное или художественное училище и продолжали свой профессиональный путь в искусстве. Нередко они возвращаются преподавать в родную школу искусств или работают педагогами в других учреждениях. Как, например, Виктория Хоркина. Она — преподаватель английского языка в педагогическом университете. Но, видя ее тягу к творчеству, ей еще доверили руководить хором и отделением эстрадного вокала. Таким образом, навыки, полученные в ДШИ, помогают человеку раскрываться во взрослой жизни и заниматься любимым делом.

Галина Герасимова, директор Детской школы искусств № 14:

— Педагогу допобразования необходимо иметь авторитет, чтобы ребенок стремился подражать ему. Преподаватель должен сам обладать на высоком уровне тем мастерством, что передает детям. И ему нужно суметь убедить воспитанника и его родителей усердно заниматься дома, чтобы добиться успеха.