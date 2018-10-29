Самарцы в третий раз примут участие в "Большом этнографическом диктанте"

В пятницу, 2 ноября, жители Самарской области вновь присоединятся к всероссийской акции "Большой этнографический диктант". Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Проверить свои знания можно будет на 58 площадках, которые откроются в разных городах и муниципальных районах.

В прошлом году в Самарской области акцию поддержали более 3800 человек. В этом году площадки откроются в Доме дружбы народов в Самаре и Тольятти, в мультимедийном парке "Россия — Моя история", в вузах, школах и библиотеках области.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов — общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 30.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта организовано онлайн-тестирование.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.



