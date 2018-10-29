16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Курумоч возобновил обслуживание рейсов Atlasglobal В Самаре ищут способы привлечения новых туристов Сколько стоит посмотреть на окрестности Самары с высоты Проект "Модерн в облаках" стал лауреатом регионального конкурса Russian Event Awards ПФО и УФО 2018 Изменилось расписание скоростных судов до Тольятти и Зольного

Туризм Общество

Самара получила гран-при Национальной премии Russian Event Awards 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 32
Версия для печати

В Нижнем Новгороде 24–27 октября состоялся финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018.

Всего в этом году на участие в премии подали 578 проектов из 60 регионов страны. По итогам регионального отбора 193 проекта из 43 регионов страны были допущены в финал, среди них сразу семь проектов из Самарской области.

Russian Event Awards –это концентрация лучших российских практик в сфере развития внутреннего туризма в разных регионах страны. В финал премии вышли проекты: Музей "Самара космическая", Самарская набережная, фестиваль набережных "ВолгаФест-2018", молодежный форум ПФО "iВолга -2018", проект "Модерн в облаках", Фестиваль исторических реконструкций "Русь. Эпоха объединений", городской праздник "Фестиваль цветов".

По итогам двух дней открытых презентаций перед экспертным жюри Самарская набережная получила гран-при и стала лучшей площадкой в России для проведения туристического события. Были высоко оценены уровень благоустройства, а также многочисленные проекты, которые круглый год реализуются на набережной в Самаре. Это массовые городские праздники, фестивали, соревнования по пляжным видам спорта, легкоатлетические марафоны международного уровня, доступный пляжи для маломобильных граждан, кинотеатр под открытым небом, зимой функционирует один из самых больших в городе катков.

Гран-при национальной премии в области туризма также взял проект "Модерн в облаках" — победил в номинации "Лучшая программа мероприятий, посвященная ЧМ". Награду получил руководитель проекта, самарский архитектор Дмитрий Храмов. Для проекта "Модерн в облаках" отобрали 18 памятников архитектуры в стиле модерн, расположенных вдоль туристических маршрутов чемпионата мира по футболу. В дни ЧМ-2018 над зданиями поднялись в воздух четырехметровые гелиевые шары с информацией по каждому объекту. Рядом со зданиями выступали артисты, танцоры, художники.
Специальный диплом национальной премии получил лучший проект молодежного события: форум ПФО iВолга-2018.

Основатель премии Геннадий Шаталов принял решение провести следующий финал Russian Event Awards в 2019 году в Самаре.

Гид потребителя

Фото на сайте

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4