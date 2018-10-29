Самара получила гран-при Национальной премии Russian Event Awards 2018

В Нижнем Новгороде 24–27 октября состоялся финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018.

Всего в этом году на участие в премии подали 578 проектов из 60 регионов страны. По итогам регионального отбора 193 проекта из 43 регионов страны были допущены в финал, среди них сразу семь проектов из Самарской области.

Russian Event Awards –это концентрация лучших российских практик в сфере развития внутреннего туризма в разных регионах страны. В финал премии вышли проекты: Музей "Самара космическая", Самарская набережная, фестиваль набережных "ВолгаФест-2018", молодежный форум ПФО "iВолга -2018", проект "Модерн в облаках", Фестиваль исторических реконструкций "Русь. Эпоха объединений", городской праздник "Фестиваль цветов".

По итогам двух дней открытых презентаций перед экспертным жюри Самарская набережная получила гран-при и стала лучшей площадкой в России для проведения туристического события. Были высоко оценены уровень благоустройства, а также многочисленные проекты, которые круглый год реализуются на набережной в Самаре. Это массовые городские праздники, фестивали, соревнования по пляжным видам спорта, легкоатлетические марафоны международного уровня, доступный пляжи для маломобильных граждан, кинотеатр под открытым небом, зимой функционирует один из самых больших в городе катков.

Гран-при национальной премии в области туризма также взял проект "Модерн в облаках" — победил в номинации "Лучшая программа мероприятий, посвященная ЧМ". Награду получил руководитель проекта, самарский архитектор Дмитрий Храмов. Для проекта "Модерн в облаках" отобрали 18 памятников архитектуры в стиле модерн, расположенных вдоль туристических маршрутов чемпионата мира по футболу. В дни ЧМ-2018 над зданиями поднялись в воздух четырехметровые гелиевые шары с информацией по каждому объекту. Рядом со зданиями выступали артисты, танцоры, художники.

Специальный диплом национальной премии получил лучший проект молодежного события: форум ПФО iВолга-2018.

Основатель премии Геннадий Шаталов принял решение провести следующий финал Russian Event Awards в 2019 году в Самаре.