"Ладья" в первом матче уступила "Толпару" - 2:4

В понедельник, 29 октября, очередным соперником "Ладьи" был уфимский "Толпар", один из лидеров чемпионата МХЛ.

На 16-й минуте Константин Кухарев вывел "Ладью" вперед, реализовав большинство — 0:1. Через минуту Алексей Пустозеров восстановил равновесие - 1:1.

Второй период прошел с преимуществом хозяев, что нашло отражение в счете: Глеб Летов и Павел Синявский забросили две шайбы в ворота Артема Забродина — 3:1.

В середине третьего периода Виктор Башлаев до минимума сократил счет в матче - 3:2. За 1.14 до окончания третьего периода гости заменили голкипера шестым полевым игроком, но через несколько секунд тольяттинцы нарушили правила, остались в меньшинстве, и защитник "Толпара" Ильдар Абдеев установил окончательный счет — 4:2 в пользу хозяев, сообщает официальный сайт клуба.