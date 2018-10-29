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Преступления Происшествия

Экс-начальнику УГРО ОП №24 Владимиру Шапшову вновь предъявили обвинение во взяточничестве

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший начальник уголовного розыска Автозаводского райотдела полиции Тольятти Владимир Шапшов и его защитник в очередной раз ознакомились с предъявленным обвинением во взяточничестве. В ближайшее время материалы уголовного дела опять направят в прокуратуру.

Напомним, 4 октября заместитель прокурора области Алексей Павлов вернул в следственное управление дело Шапшова, не утвердив обвинительного заключения. В постановлении указывалось на неполноту проведенного расследования, недостаточность обвинительной базы для рассмотрения дела в суде.

"Никто не устранил нарушения, на которые указал прокурор, хотя эти нарушения существенны, - считает адвокат Василий Гурко. - По мнению следователя, мой подзащитный договорился о взятке со старшим оперуполномоченным "при не установленных следствием обстоятельствах". Следовательно, вывод о наличии предварительного сговора сделан не на основании достоверных фактов, а на основании домыслов и предположений следователя, что, согласно уголовно-процессуальному закону, недопустимо".

По словам защитника, он подал следователю ходатайство о возобновлении расследования с целью устранения допущенных нарушений. Гурко надеется, что в результате все же будет прекращено необоснованное уголовное преследование Владимира Шапшова, который с марта этого года находится в СИЗО.

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