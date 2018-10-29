Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

В понедельник, 29 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел очередной прием граждан.

С проблемой доступности гемодиализных центров для нуждающихся в этом виде медпомощи к главе региона обратился житель Кинель-Черкасс Виталий Ковригин. Он пояснил, что ему приходится несколько раз в неделю посещать больницу в Самаре для прохождения процедуры диализа.

Для него и других пациентов, живущих на востоке области, поездки в Самару весьма утомительны - приходится преодолевать более 100 км пути. Не менее остро стоит проблема компенсации расходов на ГСМ: индексация тарифов не проводилась почти четыре года.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Сочинская доложила, что уже есть инвестор, планирующий открыть диализное отделение в Отрадном. Это повысит доступность данного вида помощи для жителей нескольких районов. Сейчас готовится "дорожная карта" проекта. Дмитрий Азаров поставил министерству задачу оказать максимальное содействие потенциальному инвестору.

Кроме того, глава региона поручил шире использовать возможности соглашения, заключенного между Самарской и Оренбургской областями, в части оказания медицинской помощи жителям приграничных районов. Татьяна Сочинская отметила, что рамках реализации соглашения уже сегодня четыре человека из Самарской области получают диализ в Бугуруслане, работа в этом направлении продолжается.

Не менее остро стоит и вопрос об индексации тарифов на компенсацию ГСМ, которая сейчас предоставляется всем пациентам, вынужденным ездить на лечение в крупные города. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова пояснила, что сегодня компенсацию за ГСМ получают 360 человек. Для того чтобы произвести необходимую индексацию, дополнительно требуется 5,7 млн рублей. Дмитрий Азаров заверил, что соответствующие средства будут заложены в бюджет.

"Считайте, вопрос решен. Совершенно справедливо Виталий Константинович его поставил фактически за всех, кто нуждается в такой помощи", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Вторым вопросом была рассмотрена перспектива восстановления работы Тольяттинской консерватории. Напомним, в минувший вторник с вопросом о возобновлении деятельности вуза к губернатору обратилась замдекана консерватории Кристина Шалимова. Тогда же Дмитрий Азаров пригласил старший преподавательский состав на личный прием.

Впервые на региональном уровне вопрос о сохранении прославленного учреждения прозвучал весной этого года - и тоже благодаря неравнодушным жителям Тольятти. Говоря о проведенной за этот период работе, ректор учреждения Евгений Прасолов поблагодарил губернатора за участие в судьбе учреждения: "Именно благодаря вашему решению ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки".

После поручения губернатора начались работы по восстановлению консерватории. Из бюджета региона выделяется 13,7 млн руб. на ремонт здания, приобретение оборудования, пополнение библиотечных фондов. Параллельно вуз активно готовится к лицензированию учебного заведения и получению аккредитации. В случае положительного решения вопроса первых 25 студентов вуз примет уже 1 сентября 2019 года.

Глава региона поручил врио министра культуры Сергею Филиппову прорабатывать и варианты развития учреждения на более отдаленную перспективу. Консерватория может продолжить работу как муниципальное учреждение, либо получить статус регионального и стать филиалом одной из уже существующих консерваторий ПФО. Рассматривается также вариант создания консерватории в Самаре на базе Самарской академии культуры и искусств и присвоения тольяттинскому учреждению статуса филиала.

Губернатор подчеркнул: необходимо сохранить работу консерватории, которая из года в год доказывает свою востребованность стопроцентным трудоустройством выпускников - не только в коллективах и учреждениях Самарской области, но и в оркестрах Москвы и других городов России.