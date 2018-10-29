"Крылья Советов" проиграли "Зениту" - 0:1

В понедельник, 29 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", собравшей 27102 зрителя, уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга — 0:1.

Единственный мяч гости забили в первом тайме. На 22-й минуте "Зенит" провел быструю атаку, которую точным ударом в дальний угол завершил Паредес. Заканчивали встречу "Крылья" вдесятером. На 78-й минуте вторую желтую карточку у команды получил Рохель. Следующий матч самарцы проведут 1 ноября. В игре 1/8 финала Кубка России "Крылья" на "Самара Арене" сыграют с "Краснодаром". Начало встречи — в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.