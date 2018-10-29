16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" проиграли "Зениту" - 0:1 Матч "Крылья Советов" - "Зенит" рассудит Николай Волошин В крови футболиста Георгия Тигиева не нашли наркотиков и алкоголя Футболистов Евгения Башкирова и Георгия Тигиева ждут только штрафы "Крылья" сыграли вничью с "Уралом" в Екатеринбурге

Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Зениту" - 0:1

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати

В понедельник, 29 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", собравшей 27102 зрителя, уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга — 0:1.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

Единственный мяч гости забили в первом тайме. На 22-й минуте "Зенит" провел быструю атаку, которую точным ударом в дальний угол завершил Паредес.

Заканчивали встречу "Крылья" вдесятером. На 78-й минуте вторую желтую карточку у команды получил Рохель.

Следующий матч самарцы проведут 1 ноября. В игре 1/8 финала Кубка России "Крылья" на "Самара Арене" сыграют с "Краснодаром". Начало встречи — в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4